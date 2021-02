MEN-CNDH: Convention pour la promotion des valeurs des droits de l’Homme dans la sphère scolaire et universitaire

jeudi, 4 février, 2021 à 19:31

Rabat – Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a signé, jeudi à Rabat, une convention cadre de coopération et de partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), pour la promotion des valeurs des droits de l’Homme dans la sphère scolaire et universitaire.