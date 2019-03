Le ministre jordanien des AE réitère le soutien “total et absolu” de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc

jeudi, 28 mars, 2019 à 20:36

Casablanca – Le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Aymane Safadi, a réitéré, jeudi à Casablanca, le soutien “total et absolu” de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, à l’issue des entretiens en tête-à-tête de SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II, M. Safadi a indiqué que “la Jordanie a une position constante concernant la question du Sahara Marocain”, notant que son pays “soutient d’une façon totale et absolue l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère”.

Le ministre jordanien a souligné, dans ce cadre, que le Royaume hachémite appelle à une solution politique à la question du Sahara marocain, conformément à la légalité internationale, notamment la résolution 1813 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et dans le cadre de l’initiative marocaine d’autonomie, ce qui est de nature à garantir la Souveraineté du Maroc sur tous ses territoires.