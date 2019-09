New York: engagement des gouvernements en matière d’adaptation au changement climatique

mardi, 24 septembre, 2019 à 13:58

Nations-Unies (New York)- Les gouvernements locaux et régionaux sont déterminés à contribuer à augmenter l’ambition en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, a affirmé à New York, le vice-président de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), Mohamed Boudra.