74è session de l’AG-ONU: Ouverture du débat général

mardi, 24 septembre, 2019 à 16:51

Nations Unies (New York) – Les travaux du débat général de haut-niveau de la 74è session de l’Assemblée générale des Nations-Unies ont débuté, mardi à New York, avec à l’ordre du jour une multitude de questions politiques, sociales, économiques et de sécurité internationale pressantes qui focaliseront l’attention des leaders mondiaux et des délégations de haut niveau participant à ce rendez-vous planétaire annuel.

Sur instructions de SM le Roi Mohammed VI, le Chef du gouvernement, M. Saâd Dine El Otmani, participe à cette session de haut niveau à laquelle prennent part un grand nombre de chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres.

La délégation du Royaume comprend notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita.

Le président de l’Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande, du Nigeria, a ouvert les travaux de cette session en présence du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

La réunion plénière et le débat général se poursuivront jusqu’au 30 septembre, avec pour, entres autres priorités de cette 74ème session de l’Assemblée générale, la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, en particulier l’éradication de la pauvreté et de la faim dans le monde, une éducation de qualité, l’action pour le climat et l’inclusion socio-économique.

Cette année, la semaine du débat général de l’Assemblée générale est marquée par la tenue de plusieurs sommets et conférences de haut niveau focalisés sur des questions d’une grande importance, dont la lutte contre le changement climatique, le développement durable et l’élimination totale des armes nucléaires.