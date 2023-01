Le partenariat Maroc-UE est attaqué par ceux qui sont dérangés par un Maroc qui se libère et renforce son protagonisme (Bourita)

jeudi, 5 janvier, 2023 à 22:07

Rabat – Le “harcèlement et les attaques médiatiques multiples” qui ciblent le partenariat Maroc-UE “émanent de personnes et de structures dérangées par ce Maroc qui se libère, ce Maroc qui renforce son protagonisme, ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique africain et arabe”, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ces attaques au sein des institutions européennes sont orientées et sont le résultat de calculs et d’une volonté de nuire au partenariat Maroc-UE, a tenu à préciser M. Bourita lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell.

Le partenariat Maroc-UE fait face à un harcèlement juridique continu et à des attaques médiatiques répétées, a souligné le ministre, notant que le partenariat entre Rabat et Bruxelles doit être immunisé et protégé.

Le Maroc défendra ce partenariat, et compte sur ses partenaires pour le défendre, a-t-il affirmé, ajoutant qu’il s’agit d’un partenariat de valeurs partagées, et c’est dans ce cadre que le Royaume continuera à travailler avec l’Union européenne.

M. Borrell effectue une visite officielle dans le Royaume visant à renforcer le partenariat historique UE-Maroc, qui a continué ces dernières années à se développer, se hissant à une référence dans la politique de voisinage de l’UE.