Artisanat : Croissance des exportations de 31% à fin avril 2022 (Mme Ammor)

mercredi, 8 juin, 2022 à 19:43

Le Maroc et le Gabon se sont félicités, mercredi à Rabat, de la solidarité tous azimuts et multiforme qui existe entre les deux pays, lors d’un entretien entre le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita et son homologue gabonais, M. Michaël Moussa-Adamo, en marge de la Conférence Ministérielle des Etats africains atlantiques, tenue mercredi à Rabat à l’invitation du Maroc..