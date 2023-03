Rabat : M. Talbi El Alami s’entretient avec la présidente de l’Assemblée Nationale du Québec

jeudi, 2 mars, 2023 à 21:13

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la présidente de l’Assemblée Nationale du Québec, Nathalie Roy, et la délégation l’accompagnant.

Ces entretiens interviennent à l’occasion de la participation de Mme Roy aux travaux des réunions du Réseau des femmes parlementaires et de la Commission des affaires parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) que le parlement marocain abrite du 01 au 03 courant.

Au cours des entretiens, les deux parties ont salué les acquis réalisés dans les relations entre les deux institutions, ainsi que les réalisations de la commission parlementaire mixte et les résultats de ses sessions successives, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué, notant que ces sessions ont permis de renforcer les relations et de coordonner dans plusieurs domaines de priorité parlementaire, à savoir la migration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la transition numérique, les changements climatiques, la protection de l’environnement et l’économie verte, les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme, la recherche scientifique, l’éducation et l’enseignement, les affaires de la femme, outre la diversité et le pluralisme linguistique et culturel.

Ces entretiens ont également porté sur l’importance de la coordination parlementaire, à travers la tenue de la Commission parlementaire mixte dans les plus brefs délais, la concertation permanente aux niveaux local, régional et international, l’échange et le partage d’expériences et d’expertises parlementaires, tout en réfléchissant à la création de nouveaux espaces innovants pour capitaliser sur les acquis, a précisé la même source, ajoutant qu’il s’agit aussi de s’ouvrir sur de nouvelles questions d’actualités de priorité parlementaire bilatérale et multilatérale, a ajouté le communiqué.

La rencontre a été, en outre, une opportunité pour présenter l’expérience parlementaire de la Chambre des représentants et de l’Assemblée Nationale du Québec et examiner plusieurs questions d’ordre régional et international qui nécessitent une action parlementaire unifiée, a conclu la même source.