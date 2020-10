La relance économique post-covid-19 doit être basée sur la coopération, la confiance et la complémentarité (M. Benchamach)

vendredi, 30 octobre, 2020 à 21:49

Rabat – La relance économique post-covid-19 doit être basée sur la coopération, la confiance et la complémentarité, a souligné, vendredi, le président de la chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Lors d’une rencontre virtuelle, organisée sous le thème “la relance de l’activité économique post-covid-19”, avec les présidents des parlements centraméricain, andin, de l’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que du Mercosur, M. Benchamach a indiqué que le processus de la relance économique doit être fondé sur la coopération, la confiance et la complémentarité, notant qu’il s’avère difficile pour les pays de réussir un tel processus en s’appuyant seulement sur leurs propres atouts et capacités.