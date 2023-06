Arrivée au Maroc de la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique Jill Biden

samedi, 3 juin, 2023 à 17:22

La décision de SM le Roi Mohammed VI d’instaurer le jour du nouvel an amazigh, jour férié national, démontre, une fois de plus, la volonté du Royaume, sous la conduite éclairée du Souverain, de consacrer le caractère constitutionnel de la langue amazigh comme bien national commun à tous les Marocains et composante majeure de l’identité et de la culture nationales, a affirmé le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.