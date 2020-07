Fête du Trône : Le Souverain de Suède félicite SM le Roi

jeudi, 30 juillet, 2020 à 11:16

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SM le Roi Carl Gustaf R de Suède, à l’occasion de l’avènement de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Souverain de Suède exprime ses félicitations les plus sincères et ses vœux de bonheur personnel à SM le Roi et de prospérité au peuple marocain.