Ramadan: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président sénégalais

mercredi, 22 mars, 2023 à 22:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président sénégalais exprime ses vives félicitations au Souverain et ses meilleurs voeux “de bonne santé, de longévité et de réussite” à SM le Roi et au peuple marocain ami et frère.

“Puisse Allah dans Sa générosité infinie fortifier notre foi, agréer nos dévotions et nous combler de Ses grâces”, écrit le président sénégalais dans ce message.