Académie du Royaume du Maroc: Conférence vendredi à Rabat sur l’Inde et la modernité

vendredi, 11 octobre, 2019 à 10:34

Rabat – L’Académie du Royaume du Maroc organise, vendredi à Rabat, une conférence sous le thème “Auto division: Dialogues de l’Inde avec la modernité” (The Split Self : India’s Dialogues with Modernity).

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la thématique “L’Asie, comme horizon de pensée”, fait partie d’une série de conférences encadrées par d’éminents hommes politiques, scientifiques et intellectuels, selon un communiqué de l’Académie du Royaume du Maroc.

Organisée en amont de la 46è session de l’Académie du Royaume du Maroc, prévue du 9 au 17 décembre prochain, la conférence reviendra sur les grandes mutations qu’a connues l’Inde, allant de la place des femmes dans la société aux relations entre enfants et parents, en passant par les articulations et les affirmations culturelles.

La conférence, qui survolera aussi les nouvelles caractéristiques d’une société en pleine évolution, sera animée par l’intellectuelle indienne, Shoma Chaudhury, poursuit le communiqué.

Journaliste primée, rédactrice en chef et commentatrice politique, Mme Chaudhury a été nommée parmi “les 150 femmes qui secouent le monde” par Newsweek en 2011.