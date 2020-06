Al Hoceima: Les gagnants d’une compétition culturelle à distance primés

mardi, 16 juin, 2020 à 21:42

Al Hoceima – La Direction provinciale de la Culture à Al Hoceima vient de dévoiler les noms des gagnants d’une compétition culturelle à distance, organisée récemment dans le respect des mesures de confinement sanitaire.

Initiée sous le thème “Reste chez toi et donne libre cours à ta créativité”, cette compétition a connu la participation d’environ 400 candidats dans plusieurs domaines notamment la photographie, la récitation et la psalmodie du Saint Coran, les arts plastiques, le théâtre et la littérature.