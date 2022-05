“Allo Allo ici Radio-Maroc” de feu Abderrahmane Achour revisite l’histoire de la Radio au Maroc sous le protectorat

mardi, 31 mai, 2022 à 16:35

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu mardi à l’État-major général des FAR à Rabat, le Général de Corps d’Armée Cheikh Wade, Chef d’État-major général des Armées sénégalaises, accompagné d’une importante délégation militaire.