La MAP lance quatre nouveaux sites d’information régionaux

lundi, 21 octobre, 2019 à 18:56

Rabat- Après la mise en service des sites d’information à vocation régionale de l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Agence marocaine de presse (MAP) a lancé, lundi, quatre nouveaux portails d’information dédiés aux pôles régionaux de Rabat-Salé-Kénitra (maprabat.ma), Casablanca-Settat (mapcasablanca.ma), Sous-Massa (mapagadir.ma) et Béni Mellal-Khénifra (mapbenimellal.ma).

Axés sur les informations régionales à caractère politique, social, économique, sportif, environnemental et culturel, ces nouveaux portails digitaux s’inscrivent au coeur de la stratégie de la MAP visant à accompagner le chantier structurant de la régionalisation avancée adoptée par le Royaume.

Ces quatre sites font partie d’un ensemble de 12 sites d’information régionaux, un pour chaque région que compte le Royaume.

Ces nouveaux sites web donneront accès à un contenu diversifié et exhaustif en langues arabe et française : dépêches, capsules vidéos, photographies et infographies, en plus du prolongement du contenu des sites sur les divers réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…).

Sur les portails régionaux, le public trouvera les agendas des événements prévus dans les régions concernées, ainsi qu’une rubrique “MAPBusiness” dédiée aux informations à caractère commercial qui sont destinée aux entreprises.