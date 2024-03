Médersa El Attarine à Fès: chef-d’œuvre mérinide et témoin de la tradition éducative marocaine

lundi, 25 mars, 2024 à 13:48

Fès – Située en plein cœur de la médina de Fès, la médersa El Attarine est considérée comme l’une des plus belles et des plus raffinées écoles coraniques du monde musulman. Construite au 14ème siècle sous le règne du Sultan mérinide Abou Saïd, cette splendide médersa fascine par la richesse de son architecture et de ses décorations.