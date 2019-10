Le Président de l’instance de régulation des médias du Ghana salue l’esprit de coopération Sud-Sud adopté par la HACA

mercredi, 23 octobre, 2019 à 16:00

Rabat-Le Président de la National Media Commission (NMC), instance de régulation des médias de la République du Ghana, Yaw Boadu Ayeboafoh, a salué, mardi à Rabat, l’esprit de coopération Sud-Sud adopté par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

M. Ayeboafoh, qui conduit une délégation de la NMC en visite de travail à la HACA, s’est félicité de l’esprit de coopération Sud-Sud adopté par la Haute autorité et son dynamisme déployé au sein du Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC), a indiqué la HACA dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

Accompagné par le Secrétaire général adjoint de la NMC, Alexander Bannerman, le président de l’institution ghanéenne a, à cet égard, exprimé son soutien à la mobilisation de la HACA afin de “renforcer les interactions et la coopération entre les régulateurs du continent au-delà des divisions factices héritées du colonisateur”, rapporte le communiqué.

Dans ses entretiens avec la présidente de la HACA, Latifa Akharbach, et du directeur général de l’institution, Benaissa Assloun, M. Ayeboafoh a exprimé l’intérêt de son institution pour mener conjointement avec la Haute autorité marocaine une réflexion concrète sur la régulation des contenus audiovisuels diffusés sur les supports numériques, estimant que les cadres des régulateurs africains devaient profiter de sessions de formation et qu’il y avait à ce niveau d’énormes besoins en capacity building.

Pour sa part, Mme Akharbach a assuré son homologue ghanéen de la parfaite disposition de la Haute autorité à approfondir et diversifier les échanges et les relations de coopération avec la NMC, à travers notamment la mise en place d’un agenda commun en matière de formation continue, de missions d’expertises ou encore d’études conjointes.

Au plan multilatéral, elle a salué les efforts conjoints déployés par les deux institutions lors de la présidence ghanéenne (2016-2018) du RIARC en faveur notamment de la dynamisation de l’action du réseau, mais également pour permettre à cette plateforme continentale de porter la voix des régulateurs africains à l’occasion de grandes manifestations internationales, a indiqué la même source.

En sa qualité de vice-présidente en exercice du RIARC, elle a également fait le point, avec la délégation de la NMC, sur l’état d’avancement des décisions actées lors du dernier comité d’orientation de la plateforme, tenu à Cotonou en juin dernier avec la participation active des deux instances.

Au cours de sa visite, la délégation de la NMC aura l’occasion de s’enquérir auprès des différents directeurs de la HACA du modèle de régulation de l’audiovisuel marocain dans ses aspects institutionnels, juridiques, opérationnels et techniques, ajoute le communiqué.

Dans une optique d’enrichissement mutuel, M. Ayeboafoh présentera aux responsables de la Haute autorité l’expérience ghanéenne en matière de régulation audiovisuelle en général et de régulation des médias en ligne en particulier.

Cette visite de travail, qui “illustre la volonté de la HACA de renforcer ses liens de coopération avec les pays africains anglophones, vise principalement à permettre aux deux organismes de mutualiser leurs expériences et leur expertise respectives en matière de régulation audiovisuelle au bénéfice du citoyen-usager des médias, de plus en plus exigent en matière de standards de qualité professionnelle et éthique des contenus médiatiques”, selon le communiqué.

Elle permettra également à la délégation ghanéenne d’avoir un aperçu du panorama audiovisuel national et de visiter le siège de la télévision du pôle public 2M.

Ont pris part également à cette entrevue MM. Amin Azziman, Directeur de la Coopération internationale et Talal Salahdine, Manager des Affaires africaines et internationales au sein de la HACA.