Tanger: Notre dénominateur méditerranéen commun (Mohamed Berrada)

dimanche, 28 mars, 2021 à 22:59

Rabat – La ville de Tanger “s’est imposée au fil du temps comme une destination de choix et un lieu de souvenirs pour tous, d’ici et d’ailleurs”, a souligné l’ex-Président-Directeur Général de la Société Arabo-africaine de Distribution, d’Edition et de Presse (SAPRESS), Mohamed Abderrahmane Berrada.

“Je retourne à Tanger pour retrouver ce temps, ce lieu, ce passage et cette passerelle qui mène à tous les horizons. “C’est cette Tanger qui s’est imposée au fil du temps comme une destination et un lieu de souvenirs pour tous, d’ici et d’ailleurs”, écrit M. Berrada dans son article sous le titre “Tanger: Notre dénominateur méditerranéen commun”.

“Beaucoup sont passés par Tanger, pour s’y installer ou pour traverser, laissant derrière eux la nature, l’océan, la forêt et Hercule à l’intérieur de sa grotte, observant tout le monde et veillant sur l’histoire et le présent de cette ville”, écrit le journaliste et écrivain Mohamed Berrada.

“Ici les arts, la littérature, le patrimoine, la modernité, l’ingéniosité marocaine, les bonnes mœurs, le pain nu, et ces monuments”, a-t-il poursuivi, en citant à titre d’exemple le cap Spartel, la plage, le parc, la Kasbah, le petit et le grand marchés, les vestiges mauresques, la mosquée, l’église, et bien d’autres.

Aux hommes et femmes de la presse de cette ville, M. Berrada dit que Tanger a vécu hier au rythme d’une expérience distinguée, à travers la rencontre des médias des deux rives avec leurs conférences et leur échange et partage d’expériences et de valeurs communes aux pays du sud et du nord de la Méditerranée.

“Personnellement, j’ai à Tanger beaucoup de souvenirs ainsi qu’une expérience professionnelle. C’est ici qu’est née Tanger Club et a vu le jour en marge du salon du livre et où plusieurs journalistes marocains et français se sont rencontrés pour l’inauguration de ce club qui était présidé par le célèbre journaliste Jacques Chancel du côté français, et par moi-même du côté marocain”, a-t-il fait savoir.

Quelques semaines plus tard, ce club tangérois nouvellement créé a organisé une importante conférence sur les mutations de la presse marocaine en mai 2006. Les ateliers, les échanges et les débats ont porté sur la presse, son passé, son présent et son futur, avec des participations très pertinentes et de qualité, a noté l’écrivain.

“Je me souviens de cet enthousiasme et je n’oublierai jamais les noms qui ont contribué à enrichir ces discussions. Ce sont les mêmes noms qui ont fait la gloire de la presse dans notre pays”, a-t-il relevé. “Le club de Tanger” est devenu une expérience et un patrimoine immatériel de la profession qui peut retrouver son dynamisme avec la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) qui tient une assemblée générale constitutive de sa section régionale du nord et organise une conférence sur le thème “Manarat Al Moutawassit: des opportunités d’intégration dans un océan de défis”, a relevé M. Berrada.

Et d’ajouter “au cœur de Tanger se tient aussi une autre rencontre pour discuter et mener la réflexion sur cet Euro-Med, avec la participation d’éminentes personnalités qui ont façonné et façonnent encore le dénominateur commun de la Méditerranée”.

Ce qui fait la splendeur de Tanger, c’est qu’on trouve dans sa brillante histoire de grands horizon ouverts sur l’avenir: Tanger 1947 est feu SM Mohammed V, Père de la nation qui a ouvert la voie à la liberté, avec le célèbre Appel de Tanger.

Tanger est aussi 1958, où s’est tenue la réunion entre les chefs des mouvements nationaux des pays du Maghreb. Elle est aussi la consécration de l’unité nationale de Tanger à Lagouira, a fait observer M. Berrada.

Ainsi, Tanger a posé les jalons de la coopération méditerranéenne, continentale et internationale à travers Tanger Med, a-t-il ajouté.

“Tout cela fait de Tanger notre dénominateur commun humain et méditerranéen”, a conclu M. Berrada.