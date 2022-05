Africités 9: l’AMPCC s’associe aux communes et villes unies du Cameroun

mercredi, 18 mai, 2022 à 19:45

Kisumu – L’Association marocaine des Présidents des Conseils communaux (AMPCC) et les Communes et villes unies du Cameroun (CVUC) ont décidé, mercredi à Kisumu au Kenya, de développer leurs liens de partenariat et de coopération.