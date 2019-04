La BERD récompense les meilleurs projets d’efficacité énergétique au Maroc

mardi, 2 avril, 2019 à 18:32

Casablanca – Quelque seize meilleurs investissements marocains dans l’énergie durable ayant contribué à la réalisation des économies d’énergie de plus de 82 GWh/an et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 23.700 tonnes d’équivalent CO2, ont été récompensés, mardi à Casablanca.

Ces projets d’efficacité énergétique (EE) et d’énergie renouvelable comprenant des solutions techniques de pointe et des investissements EE, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’hôtellerie, ont été mis en œuvre dans le cadre du mécanisme de financement en faveur de l’énergie durable pour le Maroc (MFED Maroc), un programme de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui appuie les investissements de petites et moyennes entreprises comme de plus grandes en accordant à des banques partenaires locales des prêts à rétrocéder. Quelque 80% des bénéficiaires du MFED Maroc sont des PME.