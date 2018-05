BMCE : Le prix de l’African Banker Awards confirme le rôle et le positionnement du Groupe au Maroc et à l’international

vendredi, 25 mai, 2018 à 11:10

Rabat– Le prix décerné à la BMCE Bank of Africa lors de l'”African Banker Awards 2018″ est une reconnaissance qui confirme le rôle et le positionnement du Groupe, au Maroc et à l’échelle internationale, dans la promotion de l’éthique des affaires, l’innovation, la finance durable et l’emploi responsable, indique la BMCE dans un communiqué.