Brillante participation du CRI-MS au GiTEX-Africa Morocco”, sous le signe de l’encouragement de l’innovation dans le domaine numérique

vendredi, 2 juin, 2023 à 18:51

Marrakech – La brillante participation du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi à la première édition de “Gitex Africa Morocco” vient traduire, éloquemment, l’engagement de cet établissement en faveur de l’encouragement de l’innovation dans le domaine numérique au niveau de cette partie du territoire national.

Cette présence en force du CRI MS lors de cet événement international phare, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’insère dans le sillage des multiples efforts déployés à la faveur de l’incitation des jeunes à s’orienter vers les formations dans les domaines numérique et technologique.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le directeur général par intérim du CRI de Marrakech-Safi, Mohamed Amine Sabibi, a souligné que la participation du CRI à cet événement d’envergure vise à promouvoir les atouts de la région dans le domaine numérique et technologique, relevant que le renforcement des infrastructures relatives à la formation dans le domaine de l’enseignement supérieur privé contribue indubitablement à inciter les jeunes à s’orienter vers les domaines numérique et technologique.

Dans ce sens, il a expliqué que 30% de la population de cette région a moins de 15 ans, faisant savoir que le CRI ambitionne d’améliorer les conditions de ces talents, à travers la formation dans le domaine technologique.

La présence du CRI dans ce Salon se propose également d’informer sur l’offre d’accompagnement et des services proposés par le Centre, notamment ceux dédiés aux start-up, a-t-il ajouté, faisant part de la joie de l’équipe du CRI de prendre part à cet événement dédié au numérique et aux nouvelles technologies.

M. Sabibi n’a pas manqué de louer les efforts menés par les organisateurs et les autres partenaires de “Gitex Africa Morocoo” pour en faire un rendez-vous pleinement réussi, soulignant que le Continent Africain a, désormais, son propre rassemblement technologique, lequel est de nature à constituer le plus grand Salon technologique et start-up d’Afrique.

Et de conclure que ce Salon apportera une dynamique supplémentaire à l’écosystème de l’innovation et des nouvelles technologies dans la région en particulier et au Maroc en général, qui connait une dynamique exceptionnelle depuis des années, et ce grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet évènement de grande envergure porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a réuni, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges denses et riches entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.