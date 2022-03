Énergies renouvelables: Le Maroc, un partenaire prioritaire dans le bassin euro-méditerranéen (Ambassadeur italien)

mercredi, 30 mars, 2022 à 13:40

Rome – Le Maroc regorge d’énormes opportunités dans le secteur des énergies renouvelables qui font de lui un partenaire prioritaire dans le bassin euro-méditerranéen, a souligné l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco.

Le Royaume, doté de grandes capacités techniques dans le domaines des énergies renouvelables, notamment aux niveaux des secteurs photovoltaïque et éolien, offre également aux investisseurs un climat des affaires compétitif et favorable, a affirmé mardi l’ambassadeur, lors d’un webinaire sur les opportunités d’affaires dans les secteurs des énergies renouvelables et des technologies environnementales au Maroc.

Le Royaume présente nombre d’avantages en matière de ”green business, notamment le hydrogène vert qui suscite l’intérêt des entreprises italiennes”, a relevé le diplomate, notant qu’”il est nécessaire pour l’Europe de diversifier ses sources énergétiques et de miser sur la coopération avec des pays méditerranéens engagés dans ce domaine comme le Maroc”.

Ce pays représente “un partenaire commercial important pour l’Italie”, a assuré le diplomate, ajoutant que la coopération bilatérale s’étend également au niveau universitaire et de la recherche, l’un des piliers de la transition énergétique qui nécessite des profils de formation pointue dans les domaines techniques.

De son côté, le directeur de la coopération, du partenariat et de la communication au ministère de la transition énergétique et du développement durable, Rachid Firadi, a indiqué que le contexte national, marqué par les différentes mesures ambitieuses prises dans le cadre du Nouveau modèle de développement (NMD), est favorable au renforcement des partenariats internationaux.

Le Royaume réaffirme son engagement pour continuer à œuvrer aux niveaux national et international et lutter contre le changement climatique à travers des stratégies et des actions concrètes, a déclaré le responsable.

Dans ce sens, il a mis en avant la stratégie nationale de développement durable visant à assurer la transition du pays vers une économie verte et inclusive à l’horizon 2030, la stratégie énergétique qui aspire à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et la stratégie bas carbone envisageant la généralisation de l’efficacité énergétique dans les secteurs productifs, faisant savoir que le Maroc oeuvre, en outre, pour la promotion des transports multimodaux, le développement de l’hydrogène vert, la mise en place de chaînes de valeur vertes et pour des villes intelligentes sobres en carbone.

Pour sa part, la représentante pays de l’ONUDI au Maroc, Sanae Lahlou, a salué cette initiative qui permettra de faire découvrir aux entreprises et aux institutions italiennes le potentiel et les atouts du Royaume en matière d’économie verte.

“Grâce au NMD, le Maroc se dirige vers un développement durable et inclusif, avec une forte volonté de mener une transition économique circulaire”, a-t-elle fait observer, rappelant, à cet égard, le Programme de partenariat pays de l’ONUDI lancé par le Maroc dans le but de diversifier les partenariats dans le domaine du green et impliquer le secteur privé dans la réalisation des différents objectifs de développement durable.

Le directeur des secteurs industriels à l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Mehrez, a, quant à lui, passé en revue les opportunités d’investissement au Royaume dans des secteurs à fort potentiel de croissance, dont l’automobile et l’aéronautique, et a mis en lumière les différents points forts du tissu économique marocain, notamment les infrastructures solides et la main d’oeuvre qualifiée.

Il a également saisi l’occasion pour mettre en avant la politique marocaine ambitieuse en développement durable, le climat des affaires prospère et la proximité géographique.

Le directeur de coopération et business développement international à Masen, Ali Zerouali, a, à son tour, présenté les différents projets, réalisations et efforts menés par le Royaume qui ont fait de lui un vrai hub énergétique entre l’Europe et l’Afrique, démontrant l’impact positif et qualitatif de cette dynamique sur le tissu économique.

Cette rencontre a eu pour objectif de promouvoir les investissements, le commerce, l’innovation technologique et les partenariats entre les secteurs privés marocain et italien en matière de développement industriel inclusif et durable.

L’initiative a été organisée par UNIDO Italie dans le cadre du projet “Favoriser les partenariats internationaux entre entreprises et/ou institutions opérant dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement”, mené en partenariat avec le ministère italien de la transition écologique.