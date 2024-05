Global Immersion Week 2024 : appel à promouvoir l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème entrepreneurial africain et marocain

jeudi, 16 mai, 2024 à 10:56

Casablanca – Des investisseurs internationaux, des experts et dirigeants de startups ont appelé, mercredi à Casablanca lors de la cérémonie de clôture de Global Immersion Week (GIW) 2024, à promouvoir l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème entrepreneurial africain et marocain.