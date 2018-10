Le Groupe OCP acquiert 20% de la société espagnole FERTINAGRO BIOTECH

mardi, 23 octobre, 2018 à 14:06

Casablanca- L’OCP S.A, leader mondial dans le secteur des engrais phosphatés, et Fertinagro Biotech S.L, société espagnole spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition des plantes, ont finalisé l’acquisition par OCP, via l’une de ses filiales, de 20% du capital de Fertinagro, et ce par voie d’augmentation de capital.