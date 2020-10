L’ONMT présente à Londres sa feuille de route pour la reprise du secteur du tourisme

Londres – L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a organisé, mardi, à Londres un Webinar dédié à la présentation de sa feuille de route pour la reprise du tourisme au Maroc, après le confinement imposé par la pandémie de coronavirus.

Initié par la délégation de l’ONMT à Londres, sous le thème : “Morocco’s roadmap to recovery”, ce webinar a été l’occasion d’échanger avec des voyagistes et des compagnies aériennes britanniques et internationaux autour des différentes mesures sanitaires entreprises au Maroc pour promouvoir le secteur du tourisme, mais aussi des différentes opportunités de partenariats pour la réouverture de la destination Maroc.