M. Amekraz: Le projet de décret-loi n°2.20.605 vise à accompagner les secteurs affectés par la Covid-19

vendredi, 11 septembre, 2020 à 21:51

Rabat – Le projet de décret-loi n°2.20.605 destiné à certains adhérents à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), vise à accompagner les secteurs affectés par la Covid-19 et leur apporter le soutien nécessaire en vue d’une reprise de leur activité, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

S’exprimant devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, M. Amekraz a affirmé que ce texte s’inscrit dans les directives Royales concernant l’accompagnement des secteurs productifs affectés et le soutien des employeurs, ainsi que dans le suivi et l’évaluation de la situation de l’économie nationale et l’examen des mesures à prendre pour préserver les postes d’emploi.