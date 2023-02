Le Maroc et l’Espagne déterminés à coopérer en matière de mobilité professionnelle

jeudi, 2 février, 2023 à 12:39

Rabat – Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et le ministre espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escriva Belmonte, ont affirmé, jeudi à Rabat, leur détermination à mettre en place des projets concrets en matière de mobilité professionnelle.