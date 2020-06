MAScIR et Mologic s’associent pour développer des biosimilaires et des tests de diagnostic pour les épidémies

jeudi, 25 juin, 2020 à 19:35

Rabat – La Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research), acteur national de la recherche/développement (R&D), notamment dans le domaine de la biologie médicale et la mise au point de kits diagnostic moléculaires pour les maladies infectieuses, a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec la société anglaise Mologic, leader mondial dans la conception de tests diagnostics rapides (point of need diagnostic testing).

En vertu de ce protocole de partenariat signé au siège de la fondation à Rabat, en présence de Thomas Reilly, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, MAScIR et Mologic ont convenu de collaborer et de partager leur expertise en développant des biosimilaires et de nouveaux tests de diagnostic pour les épidémies, indique la fondation dans un communiqué.

MAScIR est une fondation marocaine sans but lucratif qui vise à promouvoir et développer des pôles de R&D en technologies avancées, répondant aux besoins du pays, notamment dans le secteur de la biologie médicale. Par ses ressources humaines qualifiées et ses équipements à la pointe de la technologie, elle a montré, à travers ses brevets déposés, ses articles scientifiques et ses réalisations auprès d’industriels nationaux et étrangers, sa maturité et ses capacités en matière de recherche scientifique et de recherche appliquée. Plus récemment, MAScIR a développé en quelques semaines un test RT-PCR du nouveau coronavirus.

Mologic est l’un des leaders mondiaux des technologies de diagnostic rapide qui grâce à des partenariats mondiaux, développe la prochaine génération de diagnostics ultra-sensibles (point-of-need), faciles à utiliser et à faible coût de fabrication – essentiels au succès de nombreux systèmes de santé mondiaux.

Paul DAVIS, co-fondateur et directeur scientifique de Mologic, a été co-inventeur du test de grossesse Clearblue, lancé en 1988. La créativité, la perspicacité et les connaissances qui ont conduit à cette invention révolutionnaire ont guidé Mologic depuis sa création en 2003 afin de mener de nombreuses innovations clés dans le domaine du diagnostic rapide.