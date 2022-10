PLF-2023: 3,3 MMDH supplémentaires pour la mise en œuvre de la Charte de l’investissement (ministre)

jeudi, 20 octobre, 2022 à 22:47

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a affirmé, jeudi à Ifrane, que le Royaume du Maroc, fidèle à ses engagements et aux principes et valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est déterminé à s’engager dans toutes les initiatives positives visant à développer le partenariat et la coopération arabe mutuelle, efficace et fructueuse.