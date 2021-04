Grève les 12 et 13 avril dans le secteur de l’éducation en Algérie

vendredi, 9 avril, 2021 à 11:44

L’industrie nationale, portée par ses différents secteurs, lesquels axés sur une panoplie d’écosystèmes, a réussi, durant cette période de crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), à démontrer plus que jamais sa capacité à résister aux chocs et s’en relever encore plus fort.