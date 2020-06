Coronavirus: Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

lundi, 1 juin, 2020 à 14:01

Plus de 200 personnes ont été interpellées par la police dans la nuit de dimanche à lundi à New York, qui a vécu un weekend agité de manifestations contre la mort de George Floyd, marquées par des affrontements avec les forces de l’ordre et des actes de vandalisme et de pillage des magasins, notamment dans le quartier branché de Soho à Manhattan.