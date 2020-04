La crise de coronavirus révèle un sens élevé de solidarité au service des Marocains bloqués en Turquie

jeudi, 23 avril, 2020 à 13:07

-Par Lamya Dakka-

Istanbul – A mesure que la crise pandémique étend son emprise sur le monde, la noblesse des valeurs humaines unissant les Marocains se manifeste de plus en plus, comme en Turquie, où la communauté marocaine s’est grandement mobilisée, avec un sens élevé du devoir et de la citoyenneté, afin d’aider les Marocains bloqués à l’étranger à cause de la pandémie de coronavirus.

Face à la fermeture indéfinie des frontières et l’impossibilité de rejoindre le Royaume et la mise en place de mesures strictes pour lutter contre la pandémie, plusieurs Marocains ont été forcés à rester en Turquie alors qu’ils étaient venus dans ce pays pour faire du tourisme, pour des soins médicaux ou des études.

Face à la difficulté de la situation et son caractère exceptionnel, il incombait aux Marocains, aux autorités représentatives et à la société civile, d’agir avec la rapidité et la coordination nécessaires pour tendre la main à leurs compatriotes bloqués en Turquie.

Le Consul général du Royaume à Istanbul, M’hamed Ifriquine, a noté, dans ce sens, qu’en coordination avec l’Ambassade du Maroc à Ankara, plus de 1700 marocains bloqués en Turquie avaient été hébergés mardi dans plus de 20 hôtels, ajoutant qu’un processus était mis en place afin d’héberger quotidiennement une moyenne de 50 à 60 personnes jusqu’à lundi prochain.

Le diplomate a souligné, dans une déclaration à la MAP, que les demandes d’hébergement des Marocains avaient été traitées, malgré la pénurie enregistrée au niveau des hôtels ouverts à Istanbul, ajoutant que davantage de demandes seraient satisfaites une fois que le consulat serait en mesure de trouver des hôtels prêts à recevoir les citoyens marocains.

Il a rappelé que le consulat est en contact permanent avec les responsables hôteliers et les exhorte à fournir des services adéquats aux Marocains, en particulier ceux liés à la nourriture, à l’approche du mois sacré de Ramadan.

D’autre part, M. Ifriquine a confirmé que le consulat suit de près l’état de santé de dizaines de Marocains atteints de maladies chroniques et contribue à leur fournir le traitement nécessaire.

Le consulat veille également à sensibiliser les citoyens marocains à l’importance capitale d’adopter des mesures pour prévenir l’infection par le Covid-19, en particulier l’adoption de la distanciation sociale, rappelle le consul, notant qu’ils sont invités à consulter les plateformes électroniques créées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger, sur les réseaux sociaux, qui fournissent des conseils de santé et assurent un accompagnement des Marocains à l’étranger.

La présidente de l’association « Dar Al Maghrib », Mme Salwa El-Kashani, a, pour sa part, souligné dans une déclaration similaire qu’« immédiatement après l’annonce par les autorités marocaines de la fermeture des frontières aériennes et maritimes, l’Association a pris conscience de la situation qui résulterait d’une telle décision et de ses répercussions sur les Marocains en Turquie ».

Elle a relevé que les Marocains qui se trouvaient en Turquie pour des raisons de tourisme, de soins médicaux ou pour les études ont été fortement affectés par les mesures prises par la Turquie pour réduire la propagation du virus, notamment la fermeture d’hôtels, d’universités et de restaurants, précisant que l’Association examine la situation des Marocains bloqués en Turquie, selon le besoin urgent d’aide.

La responsable associative a souligné que les Hautes Directives Royales pour fournir les soins et l’assistance nécessaires aux Marocains bloqués ont constitué une forte incitation pour « Dar Al Maghrib » à exploiter son expérience puisée dans l’environnement juridique et social au service des Marocains bloqués à cause de la crise pandémique.

Elle a ajouté que l’association oeuvre à deux niveaux, le premier consistant à trouver des logements locatifs aux citoyens marocains, et le deuxième ayant trait au recrutement de cadres pour aider les autorités consulaires marocaines sur le terrain, soulignant que ces deux tâches sont difficiles dans le contexte de la propagation du coronavirus.

Un des cadres de l’Association, Abd El Hassib, a souligné que l’aide fournie pour atténuer certaines souffrances des Marocains bloqués en Turquie constitue une « expérience humaine unique », expliquant que l’association a créé une cellule pour aider les personnes touchées par la crise.

Il a, par ailleurs, rappelé la nécessité pour tous les Marocains bloqués en Turquie de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire décrétées par les autorités turques, dont la plus importante est de ne pas quitter le domicile sauf pour les besoins urgents.

Parmi les bénéficiaires du processus d’hébergement figure notamment la présidente d’une association active dans le domaine culturel de Dakhla, Hasna Yegor, qui s’est retrouvée bloquée en Turquie après avoir pris part à une exposition à Istanbul.

Elle a mis en avant les efforts déployés par le consulat et les acteurs associatifs au profit des Marocains bloqués à l’étranger en leur trouvant un logement et en assurant le suivi de l’état de santé de ceux qui souffrent de conditions particulières.