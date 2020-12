Kenya: Un déficit budgétaire dépassant les prévisions et une dette extérieure au delà du plafond autorisé

jeudi, 24 décembre, 2020 à 12:11

Il est plausible qu’on ne peut pas effacer d’un trait les lourdes pertes essuyées, en 2020, par les secteurs du tourisme et du commerce au niveau de la région Casablanca-Settat à cause de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, qui a imposé un nouveau mode de vie placé sous le signe des restrictions sanitaires. Il est tout aussi certain qu’un retour à la normale prendra encore plus de temps que prévu.