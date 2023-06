Mark Rutte “impressionné” par les ambitions du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables sous la direction de SM le Roi Mohammed VI

mercredi, 21 juin, 2023 à 13:17

Rabat – Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte s’est dit “impressionné” par les ambitions du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables sous la direction de SM le Roi Mohammed VI.

“Je suis impressionné par les ambitions établies dans ce domaine (NDLR: les énergies renouvelables) sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, entre autre l’objectif de 52% de l’électricité issue d’énergie durable en 2030 et le désir de diminuer les gaz à effet de serre de 45 %. Mais ce ne sont pas simplement des visions lointaines. Noor, un des plus grands complexes solaires au monde, en est la preuve”, a souligné M. Rutte, qui effectue ce mercredi une visite dans le Royaume à l’invitation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans une interview publiée au quotidien “Le Matin”.

Le chef de l’exécutif néerlandais, qui est accompagné lors de cette visite du vice-ministre pour le Climat et l’Energie et d’acteurs opérant dans les énergies renouvelables, a affirmé que l’agenda de son déplacement au Maroc comprend un grand volet relatif à ce domaine.

“Vous avez des atouts incontestables, une situation géographique stratégique proche de la demande, des possibilités de produire de l’énergie durable à bon prix, grâce au soleil et au vents abondants”, s’est-il félicité, soulignant que le Royaume dispose d’un potentiel énorme pour la production de l’hydrogène vert.

Le Premier ministre néerlandais s’est dit “heureux” de voir la coopération avec le Maroc dans ce domaine évoluer sur une bonne trajectoire.

“Je suis heureux que des projets dans ce domaine aient déjà été initiés, telle que la coopération entre MASEN, le port de Rotterdam et la multinationale de stockage VOPACK, pour développer la chaîne de valeur pour l’hydrogène vert”, a indiqué M. Rutte, citant aussi la contribution du bureau d’ingénieur Proton Ventures, qui développe une unité de production d’ammoniac vert pilote pour l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P), dans le but de faire avancer les connaissances dans ce domaine.

“Je vois aussi de grandes opportunités de collaboration dans l’adaptation des ports pour manier l’hydrogène vert et la construction de nouveaux ports déjà préparés pour cette nouvelle source d’énergie”, a ajouté M. Rutte, notant que comme il s’agit d’un secteur relativement nouveau, il reste beaucoup à développer, notamment en matière de recherche et développement.

“L’effort à fournir est de taille et nous voulons être là pour collaborer avec le Maroc dans la prise de mesures nécessaires”, a-t-il dit.

A cet égard, le Premier ministre néerlandais s’est dit “heureux” que le Maroc ait déjà pris des initiatives dans ce domaine qui permettront au pays de mieux développer ce secteur, formant son espoir de voir les centres de recherches des deux pays comme TNO et IRESEN se retrouver pour développer ce domaine selon “une approche gagnant-gagnant”.

S’agissant d’autres volets de la coopération bilatérale, le Premier ministre néerlandais a souligné que “pour les Pays Bas, comme pour l’ensemble de l’Union européenne, le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel nous souhaitons coopérer pour faire face aux défis régionaux et mondiaux de sécurité, de changement climatique et de sécurité alimentaire”.

Après avoir rappelé que le Maroc et les Pays Bas ont des liens étroits qui existent depuis plus de 400 ans et que les deux pays sont unis par des attaches sur le plan humain, grâce à la grande communauté marocaine qui nourrit les échanges culturels et économiques, M. Rutte a affirmé que l’agenda bilatéral comprend également “des questions importantes” telles que la sécurité, la migration et la coopération économique.

Et d’ajouter que “continuer à entretenir nos relations en maintenant une communication régulière est donc d’un intérêt mutuel”.