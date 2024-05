Le Maroc participe au Caire à la 10ème réunion du Processus consultatif régional sur la migration

lundi, 27 mai, 2024 à 12:46

Le Caire – Les travaux de la 10-ème réunion du Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les questions relatives à la migration et aux réfugiés (ARCP) ont débuté, lundi au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation composée de cadres et responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, de la Direction de la Migration et de la Surveillance des Frontières relevant du ministre de l’Intérieur.

Prennent part à cette réunion notamment des représentants des pays arabes membres concernés par les dossiers de la migration et des réfugiés, ainsi que des organisations internationales et des agences onusiennes chargées de ces deux questions.

Les participants aux travaux de cette 10ème réunion se sont penchés sur les derniers développements du processus de suivi et d’examen du Pacte mondial des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en 2018, qui interviennent dans le cadre des préparatifs d’une participation efficace des États membres à la 2ème conférence régionale d’examen, prévue en juillet 2024 au Caire.

Cette réunion a également mis l’accent sur le rôle crucial de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui fournit des services aux réfugiés palestiniens. L’UNRWA a présenté la situation actuelle sur le terrain dans la bande de Gaza, les besoins et le soutien nécessaires dans ces conditions, ainsi que les perspectives d’avenir.

En outre, la réunion a examiné le plan d’action 2024/2025 du processus de concertation et le communiqué relatif à la Journée mondiale des réfugiés qui sera publié le 20 juin 2024, ainsi que le document publié par la réunion sur la deuxième conférence régionale d’examen du Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, ordonnées et Régulières (PMM), prévue en juillet prochain.