Aide à l’Afrique: l’approche du Maroc procède d’une vision royale basée sur la solidarité et le partenariat équilibré (ambassadeur)

lundi, 22 juin, 2020 à 14:54

Yaoundé – Les aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, illustrent l’approche du Maroc qui procède d’une vision royale basée sur la solidarité et le partenariat équilibré, a affirmé l’Ambassadeur du Maroc au Cameroun, Mostafa Bouh.

“L’approche du Maroc à l’égard des pays africains frères s’inscrit dans la vision de SM le Roi Mohammed VI, une vision qui s’appuie sur des principes fondamentaux que sont la solidarité et le partenariat équilibré”, a souligné le diplomate marocain dans une interview accordée au journal camerounais +Intégration+.

Et d’ajouter que “le Royaume, sous le leadership de SM le Roi, que Dieu l’assiste, a toujours répondu présent lorsqu’il s’agit d’aider et d’être solidaire envers ses frères africains, avec tous les moyens dont il dispose”.

L’Afrique n’est pas seulement une priorité économique pour le Maroc, a-t-il dit, expliquant que “SM le Roi, depuis son accession au trône, n’a cessé d’affirmer et de réaffirmer une réalité, celle de notre appartenance à cette grande famille africaine ainsi que la communauté de notre destin à tous”.

Dans ce cadre, il a tenu à souligner que la diplomatie marocaine a érigé l’Afrique, comme la priorité des priorités, et elle s’active, dans l’ensemble des forums internationaux à caractère politique, économique, culturel et autre, en faveur d’un continent où règnent la paix, la stabilité et le bien-être de ses populations.

Et de rappeler à cet égard “le leadership du Maroc et de SM le Roi sur le plan international, concernant les questions primordiales pour l’humanité, et particulièrement pour l’Afrique, que sont le changement climatique ou encore les questions brulantes de migration, de sécurité et de lutte contre le terrorisme”.

Selon l’ambassadeur du Maroc, “la crise que nous traversons par exemple, et que la communauté internationale dans son ensemble affronte aujourd’hui, a été l’occasion de faire émerger ce qu’il y a de plus noble en nous, cet élan de solidarité et cette conscience du destin commun”.

Dans ce sens, M. Bouh a rappelé que le 13 avril dernier, SM le Roi Mohammed VI appelait les chefs d’États africains à agir ensemble pour établir un cadre opérationnel d’accompagnement des pays les plus vulnérables pour la gestion de l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie.

C’est une initiative, a-t-il expliqué, que Sa Majesté le Roi a voulu pragmatique et orientée vers l’action afin d’amortir autant que faire se peut l’impact du Covid 19 et ses retombées néfastes sur les plans économique et social sur “nos nations et nos populations”.