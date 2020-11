La Chambre des représentants souligne le réalisme diplomatique du Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI face aux comportements des ennemis de l’intégrité territoriale

lundi, 2 novembre, 2020 à 20:04

Rabat -Les composantes de la Chambre des représentants ont souligné, lundi, le réalisme de l’approche diplomatique décisive et ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire face aux déclarations erronées et aux comportements irresponsables des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc.

“A l’occasion de la célébration par le peuple marocain de l’anniversaire de la glorieuse marche verte, et suite à la publication de la résolution n°2548 du Conseil de sécurité de l’ONU concernant le Sahara marocain, le président de la Chambre des représentants et toutes les structures de la Chambre ont réaffirmé le consensus national sur la juste cause nationale, soulignant le réalisme de l’approche diplomatique décisive et ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, pour faire face aux déclarations erronées et aux comportements irresponsables des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc”, indique l’institution législative dans un communiqué, suite à une réunion de son président avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires.

Concernant la récente résolution n°2548 du Conseil de sécurité de l’ONU, le président et les structures de la Chambre ont souligné que la résolution ne laisse aucun doute subsister sur l’engagement de la communauté internationale pour une solution politique réaliste, pragmatique et durable, son affirmation et son appui à l’initiative marocaine visant à accorder aux régions du sud une autonomie avancée sous la souveraineté marocaine, souligne le communiqué.

Le président et les composantes de la Chambre ont rappelé avec considération les efforts continus déployés par le Maroc dans le domaine du développement et la reconnaissance croissante de la communauté internationale, à travers l’ouverture croissante de consulats généraux dans les provinces du sud.

Ils ont, également, exprimé leur fierté de la mobilisation globale et de la pleine implication de toutes les forces vives de la nation pour défendre les constantes nationales, dont la première est la juste cause nationale.

Concernant l’évolution de la situation épidémiologique et la rapidité de propagation du virus, le président a souligné la nécessité de concertation des efforts des structures de la Chambre, afin de continuer à œuvrer avec le plus grand soin, en particulier dans une période où la Chambre connaît un rythme de travail intense au niveau des commissions permanentes.

Les participants à la réunion, qui a été consacrée aux questions ayant trait à la cause nationale et au programme de travail de la Chambre dans ses volets de contrôle et législatif, ont également évoqué l’efficacité de l’approche adoptée par la Chambre depuis le début du confinement sanitaire et de l’état d’urgence sanitaire et des mesures adoptées sur la base d’un consensus collectif.

Pour ce qui est du contrôle parlementaire, les participants ont débattu du renforcement de la présence des préoccupations de l’opinion publique dans l’institution législative, à travers les questions orales hebdomadaires, en incluant des questions d’actualité revêtant un caractère urgent et pressant, nécessitant éclaircissements.

Les présidents des groupes et du groupement parlementaires ont, également, souligné la nécessité d’adopter une méthodologie qui puisse aider dans la mise en œuvre de cette préoccupation parlementaire urgente, que ce soit en répondant à des demandes de parole sur un thème général et urgent, ou en incluant des questions d’actualité en début de séance.