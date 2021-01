La découverte au Maroc d’une vie microbienne extrémophile, une avancée majeure pour la recherche scientifique (expert)

vendredi, 22 janvier, 2021 à 14:16

S’il y a un projet qui illustre au mieux l’engagement et l’action de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur de la scolarisation dans les zones reculées de la province de Khénifra, c’est bel et bien celui de ”Dar Tilmid Ouiouane” qui accueille chaque année plus de 80 élèves de la commune rurale d’Oum Er Rbia dans une ambiance chaleureuse et conviviale.