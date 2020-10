Dialogue inter-libyen : le Bahreïn exprime son estime pour les “efforts dévoués” du Maroc

mercredi, 7 octobre, 2020 à 22:34

Manama – Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdelatif Ben Raches Ziani, a exprimé l’estime de son pays pour les “efforts dévoués” du Maroc en soutien à la quête de règlements politiques pacifiques à la crise libyenne.

Lors d’entretiens téléphoniques avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le responsable bahreïni a fait part de l’estime de Manama pour les efforts “dévoués” consentis par le Maroc pour accueillir les sessions de dialogue inter-libyen entre les délégations du Haut Conseil d’État et du Parlement de Tobrouk, indique mercredi un communiqué du ministère bahreïni des AE.

Le responsable bahreïni a également salué les ententes et résultats obtenus, notamment l’accord global sur les critères et mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, comme édicté dans l’Accord de skhirat, se félicitant de ce “pas louable qui est à même de contribuer à atténuer les tensions et à appuyer le processus de règlement politique au conflit en Libye, de sorte à préserver la souveraineté, la sécurité et la stabilité de ce pays”.

De son côté, M. Bourita a réaffirmé la détermination du Maroc à consolider la coopération avec le Bahreïn dans les différents domaines ainsi que la coordination par rapport à plusieurs dossiers, affirmant que le Royaume poursuivra ses efforts pour asseoir la paix en Libye”.

Le ministre marocain a aussi mis en avant l’importance d’une coopération internationale appuyant une solution politique de la crise libyenne.

Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont par ailleurs souligné la profondeur des relations fraternelles et de coopération existant entre le Maroc et le Bahreïn ainsi que leur évolution constante dans tous les domaines, à la faveur de la haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI et du Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.