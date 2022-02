Le dialogue social joue un rôle crucial dans la création d’emplois décents (M. Jaidi)

lundi, 21 février, 2022 à 20:37

Rabat – Le dialogue social, en tant qu’élément de performance économique et mécanisme incluant tous types de négociation et de consultation entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, joue un rôle crucial dans la création d’emplois décents, a souligné, lundi à Rabat, l’économiste et Senior fellow au Policy center for the new south (PCNS), Larabi Jaidi.