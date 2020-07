Le discours royal fixe les priorités et les choix à adopter face aux défis socio-économiques (chercheur)

jeudi, 30 juillet, 2020

Rabat – Le discours royal adressé à la Nation à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI, fixe les priorités et les choix à adopter durant les prochaines années face aux défis socio-économiques, a souligné Abdelhafid Adminou, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Souissi.

“Le Souverain a clairement détaillé, dans son discours royal, les priorités et tracé les contours des choix qui devraient être pris en compte par le gouvernement dans les prochaines années afin de lutter contre le coronavirus (Covid-19)”, a-t-il déclaré à la MAP.

L’universitaire a en outre relevé que SM le Roi s’est focalisé dans son discours, qui intervient dans un conjoncture marquée par les conséquences socio-économiques de la crise de Covid-19, sur les mesures à mettre en œuvre en vue d’atténuer les impacts négatifs de la pandémie sur les plans économique et social.

Le discours royal, a-t-il poursuivi, a insisté sur la nécessité d’entreprendre une série d’actions en mesure de relancer l’économie nationale, soit à travers la création de fonds pour soutenir les investissements et les entreprises, en particulier les PME, ou la mobilisation de moyens financiers comme en particulier l’injection de 120 milliards de dirhams dans l’économie nationale.

Sur le plan social, M. Adminou a estimé que la pandémie a mis en lumière une panoplie de problèmes sociaux liés essentiellement à la faiblesse des systèmes de protection sociale et à la précarité sociale, notamment la place qu’occupe le secteur informel dans le tissu socio-économique marocain. “C’est la raison pour laquelle le discours royal souligne l’impératif d’accélérer le processus de couverture sociale dans les cinq prochaines années et de prendre des mesures appropriées afin d’assurer les systèmes de protection sociale et de mettre en œuvre l’appui social à travers l’opérationnalisation du Registre social unifié”, a-t-il expliqué.

Le Souverain a par ailleurs évoqué le contexte particulier et les mesures difficiles qui ont été prises au cours de cette phase en vue de protéger la santé des citoyens et d’assurer la continuité de l’activité économique, a conclu le professeur.