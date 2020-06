Drâa-Tafilalet : le tourisme interne pour relancer un secteur qui dépend fortement des visiteurs étrangers

lundi, 1 juin, 2020 à 12:19

Par Mohamed Taoufik Ennassiri

Errachidia – La pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) a eu un impact négatif sur plusieurs secteurs d’activités économiques à travers le monde, comme celui du tourisme qui est à l’arrêt dans plusieurs pays, dont le Maroc où les professionnels ne baissent pas pourtant les bras et espèrent encore sauver la saison.

A Drâa-Tafilalet, où le tourisme est considéré comme l’un des piliers de l’économie régionale, ce secteur n’a pas été épargné par la crise provoquée par la propagation du Covid-19, alors que ses acteurs et opérateurs ont déjà commencé à réfléchir aux moyens de dépasser cette situation, en concertation avec les départements concernés.

La promotion du tourisme interne se profile comme une solution à même de permettre aux établissements hôteliers, aux voyagistes, aux agences de transport touristique et à d’autres opérateurs de ce secteur de reprendre leurs activités après une pause de plus de deux mois.

Les professionnels du tourisme à Drâa-Tafilalet estiment que la pandémie du Covid-19 offre une opportunité de développer le segment du tourisme interne dans une région où le secteur touristique dépend fortement des visiteurs étrangers, attirés surtout par ses innombrables kasbahs en pisé, ses montagnes et plaines arides, ses vallées et oasis verdoyantes et ses palmeraies.

Pour certains d’entre eux, le recours aux touristes nationaux ne doit pas être considéré comme une simple solution palliative pour relancer le secteur, mais doit être envisagé comme l’un des axes majeurs d’une future stratégie de développement touristique.

Interpelé au sujet de la situation du tourisme dans la région, le président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Drâa-Tafilalet, Mohamed Takhchi, s’est dit “optimiste” quant aux perspectives de relance de ce secteur qui a subi de plein fouet, a-t-il regretté, les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19.

Rappelant le rôle positif joué par les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie, notamment à travers le Fonds spécial de gestion du Covid-19 mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, M. Takhchi a souligné que le CRT de Drâa-Tafilalet œuvre, en coordination avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale et l’Office nationale marocain du tourisme (ONMT), pour l’élaboration d’un plan de relance qui sera mis en œuvre après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il a relevé, dans une déclaration à la Map, que ce point figurait à l’ordre du jour de la réunion par vidéoconférence tenue récemment entre les présidents des CRT du Royaume et la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, consacrée à la relance du secteur touristique lors du post-Covid.

M. Takhchi a indiqué que les participants à cette réunion ont mis l’accent sur la place qui doit être accordée à la promotion du tourisme national dans la stratégie de relance du secteur, ajoutant que ce segment est appelé à “sauver” plusieurs destinations à travers le monde et non pas seulement au Maroc.

“Les touristes marocains voyagent de plus en plus ces dernières années en Espagne, en France et dans d’autres pays. Nous devons trouver les moyens d’attirer ces touristes nationaux et de les inciter à visiter leur pays”), a-t-il noté.

M. Takhchi a fait savoir que des packages et des offres ciblant les touristes marocains sont en train d’être préparés avec des prix attractifs pour les familles marocaines afin de les encourager à visiter les différents sites touristiques de la région de Drâa-Tafilalet.

Le président du CRT a fait observer que malgré la chaleur qui caractérise la région de Drâa-Tafilalet pendant l’été, celle-ci compte plusieurs sites, comme les gorges du Todgha et du Dades, le mont M’goun et le lac Tislit, dont la température reste clémente durant cette saison et qui offrent des paysages sublimes qui font le charme de cette région et renforcent son attrait touristique.

Il a évoqué, en outre, le projet de création d’un groupement des 12 CRT du Maroc, à travers lequel chaque région ne se limitera pas uniquement à faire sa propre promotion touristique mais aussi celle des autres destinations du Royaume.

M. Takhchi a souligné que le CRT de Drâa-Tafilalet compte élaborer aussi un plan ambitieux de relance du tourisme international, qui reste tributaire de la reprise des vols internationaux, avec des actions promotionnelles durant les plus importants salons de tourisme au niveau mondial.

Il a plaidé, à cet égard, pour la nécessité du renforcement des liaisons aériennes internationales avec la région de Drâa-Tafilalet qui compte trois aéroports à Errachidia, Ouarzazate et Zagora, mais dont les fréquences de vols ne sont pas suffisantes pour booster comme il faut l’activité touristique.

Pour sa part, le président du Conseil provincial du tourisme (CPT) de Ouarzazate, Rahou Belghazi, a souligné que les professionnels du tourisme à Drâa-Tafilalet sont appelés à redoubler d’efforts pour sauver l’année, rappelant que le tourisme international est le principal moteur de l’activité touristique régionale.

Pour M. Belghazi, le tourisme national peut aider le secteur à repartir après la fin de l’état d’urgence sanitaire, à condition de préparer les conditions nécessaires à cette reprise notamment en matières de transport et d’hébergement.

Lakhlafa Ettaiek, dirigeant d’un groupe hôtelier à Erfoud, a relevé que le tourisme interne peut être envisagé comme une solution “provisoire” pour relancer le secteur après le Covid-19, estimant, toutefois, que les hautes températures qui sévissent durant l’été dans la région peuvent décourager les visiteurs nationaux.

M. Ettaiek a estimé qu’une véritable relance du secteur touristique à Drâa-Tafilalet ne peut être envisagée avant la reprise des vols internationaux vers le Maroc, relevant que “la situation n’est pas encore claire” à ce sujet.

Il a estimé que le secteur du tourisme, qui a été fortement impacté par la pandémie du Covid-19, doit bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement de la part des pouvoirs public pour plusieurs mois encore, dans le but de maintenir les emplois et aider les professionnels à dépasser cette zone de turbulence avec le minimum de dégâts possible.