El Guerguarat: Le “polisario” tente de détourner l’attention internationale de la situation précaire dans les camps de Tindouf (analyste indonésien)

mercredi, 18 novembre, 2020 à 14:40

Jakarta – Les récents actes de briganderie des milices du “polisario” au niveau de la zone tampon d’El Guerguarat, au Sahara marocain, visent à détourner l’attention internationale des conditions de vie et de santé très précaires dans les camps de Tindouf à l’ère de l’épidémie de Covid-19, souligne, mercredi à Jakarta, l’expert indonésien en relations internationales, M. Cecep Ahmed Jamaluddin.

“En l’absence d’autres alternatives, les milices du polisario ont joué leur carte habituelle de provocations, cette fois au niveau de la zone tampon d’El Guerguarat, en vue de détourner l’attention internationale des conditions de vie de plus en plus précaires dans les camps de Tindouf, surtout en ce temps de Covid-19”, a relevé M. Jamaluddin dans une déclaration à la MAP.

L’expert indonésien a, de même, qualifié de “légitime” et de “professionnelle” l’intervention des Forces armées royales pour sécuriser la libre circulation des biens et des personnes sur cet axe routier, notant que la communauté internationale a non seulement approuvé, mais également salué l’action ferme et décisive du Maroc.

M. Jamaluddin n’a pas manqué de souligner que le Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, a toujours su faire face à toute tentative portant atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale garanties par le droit et les conventions internationaux.

“La riposte ferme de Rabat face aux agissements inacceptables du +polisario+ ne confirme pas seulement la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, mais permet également de promouvoir le développement économique au niveau d’El Guerguarat, et partant assurer la prospérité et la sécurité de l’ensemble de la population de cette région”, a-t-il conclu.