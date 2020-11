El Guerguarate: La Somalie se tient aux côtés du Maroc dans la protection de sa souveraineté sur ses territoires (MAE)

mardi, 17 novembre, 2020 à 14:35

Rabat – Le gouvernement somalien se tient aux côtés du Maroc dans l’ensemble des mesures qu’il entreprend pour protéger sa sécurité et sa souveraineté sur ses territoires à travers l’intervention du Royaume pour rétablir la libre circulation civile et commerciale au niveau du poste-frontière d’El Guergarate, a indiqué le ministère somalien des Affaires étrangères.

“Le gouvernement de la République fédérale de Somalie se tient aux côtés du Royaume du Maroc frère dans l’ensemble des mesures qu’il entreprend pour protéger sa sécurité et sa souveraineté sur ses territoires au niveau du poste-frontière d’El Guergarate entre le Maroc et la Mauritanie”, a précisé le ministère sur son compte Twitter.

Le ministère a également appelé à protéger la sécurité des citoyens et la fluidité du trafic routier et commercial.

La position de Mogadishu vient s’ajouter à l’élan de solidarité et de soutien qui se poursuit en faveur de l’intervention du Maroc pour mettre fin à l’obstruction de la circulation civile et commerciale au niveau du poste-frontière d’El Guergarate, passage vital pour les flux commerciaux entre le Royaume et son continent.

Plusieurs pays arabes et africains, mais aussi des Organisations régionales, ont ainsi fait part d’un appui ferme et sans équivoque à l’intervention “légitime” du Royaume pour rétablir le statu quo au niveau de cette zone tampon. Dans leurs réactions, ils ont également condamné vigoureusement les mésaventures illégales et provocatrices des séparatistes du polisario.