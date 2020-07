Fès-Meknès a sa feuille de route pour l’avenir

mercredi, 15 juillet, 2020 à 12:47

Fès – La région de Fès-Meknès, un nouveau pôle émergent qui se place 4ème en termes de contribution à la richesse nationale, prépare déjà son avenir socio-économique en se dotant d’une feuille de route à la fois globale, prometteuse et inclusive.

Cette feuille de route à vocation sociale, économique, culturelle fait l’objet du contrat-programme Etat-région, le premier du genre au niveau national, qui vient d’être adopté à l’unanimité et sous les applaudissements de l’ensemble des composantes du conseil régional, réunies dernièrement en session ordinaire de juillet.

Pas moins de 97 projets d’une valeur budgétaire globale de 11,19 milliards de DH sont identifiés dans le cadre de ce contrat-programme, qui a fait l’objet de longues négociations entre le conseil régional de Fès-Meknès et les départements ministériels concernés. L’objectif de ce plan, selon le président du conseil, Mohand Laenser, est de garantir la convergence et la complémentarité au niveau territorial pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie régionale contenue dans le Programme de développement régional (PDR).

Le contrat touche, entre autres, les secteurs de l’industrie et du développement des services numériques (7 projets/plus de 1,066 MMDH), de l’équipement et la logistique 12projets/3,184 MMDH), de l’enseignement supérieur et l’appui à la recherche scientifique (5 projets/1,850 MMDH), de l’agriculture (820 MDH), de la promotion de l’emploi et du développement des compétences (11 projets/725,9 MDH) et de l’artisanat et l’économie sociale (7 projets/393 MDH).

Il s’agit aussi de la qualification sociale et l’identification des disparités territoriales (19 projets/plus de 2,204 MMDH), du tourisme et la valorisation du patrimoine culturel (16 projets/386 MDH) et l’environnement et la protection des ressources naturelles (7 projets/551,69 MDH).

Le montage financier de ce contrat-programme fait ressortir que les départements ministériels prennent en charge plus de 6,1 MMDH. Le reste est assuré par le conseil régional (3,628 MMDH), les autres collectivités territoriales (315,5 MDH), les établissements publics (580,8 MDH) et les bénéficiaires (513,5 MDH).

Ce programme a été signé par les douze ministères concernés, selon M. Laenser, qui s’est félicité que la région de Fès-Meknès soit ‘’la première à adopter son contrat-programme avec l’État sur la base d’une démarche consensuelle et participative’’.

De l’avis des différentes composantes du conseil, l’adoption de ce contrat-programme revêt une importance particulière en ce sens qu’il est le fruit de deux années de travail pour la concrétisation du programme régional de développement de Fès-Meknès. Il constitue, également, l’aboutissement des consultations entre la région et le gouvernement, pour la définition des projets prioritaires à la fois pour Fès-Meknès et pour l’Etat.

Les projets figurant dans ce document sont de nature à contribuer à l’amélioration de l’attractivité économique des espaces territoriaux de la région, l’appui aux secteurs productifs, l’emploi et la recherche scientifique, la réduction du déficit social et des disparités territoriales et la valorisation du secteur culturel, des sites touristiques et la protection des ressources naturelle.

Pour la mise en œuvre de cette feuille de route qui vise à assurer à la région un développement inclusif et durable, Fès-Meknès, un gisement stratégique pour la consolidation et l’émergence de diverses activités économiques, peut compter sur son effectif de 4,2 millions d’habitants, soit 12,5% de la population totale, qui en fait une manne démographique importante au niveau national.