Impératifs économiques : Le discours royal met en exergue l’importance des ressources hydriques (Climatologue)

dimanche, 16 octobre, 2022 à 15:21

Casablanca – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé au parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, rend compte de l’importance des ressources hydriques corrélées aux impératifs économiques, a indiqué l’expert en climat et en développement durable, Mohamed Benabbou.

SM le Roi a alerté dans Son discours quant à la problématique de gestion des ressources en eau qui se pose avec acuité d’autant plus que “le pays traverse actuellement la période la plus importante de stress hydrique depuis plus de trois décennies”, attestée par le taux de remplissage des barrages qui ne dépasse pas les 25% contre quelques 40% à la même période de l’année dernière, a souligné M. Benabbou dans une déclaration à la MAP.

Et comme les ressources hydriques sont essentielles à la vie tel que mentionné par le Souverain, plusieurs mesures de portée socio-économique ont été entreprises par le Royaume pour juguler l’impact du déficit pluviométrique comme le Plan de lutte contre les effets de la sécheresse, a relevé le spécialiste qui cite, en second lieu, le Programme national prioritaire de l’eau 2022-2027 dans le cadre duquel 50 nouveaux ouvrages de grande ou moyenne taille ont été érigés et 20 autres sont en cours.

Le 3ème programme auquel le Maroc œuvre aujourd’hui est le nouveau Plan hydrique 2020-2050, a poursuivi M. Benabbou qui estime que ce projet multidimensionnel tiendra compte à la fois de plusieurs variantes, dont “les changements climatiques et leur impact sur le développement socio-économique du Maroc”.