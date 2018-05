Le CCG exprime sa totale solidarité avec le Maroc suite à sa décision de rompre ses relations avec l’Iran

mercredi, 2 mai, 2018 à 22:54

Riyad – Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a fait part, mercredi, de sa totale et constante solidarité avec le Maroc suite à sa décision de rompre ses relations avec l’Iran.

Dans un communiqué, le secrétaire général du CCG, Abdellatif Ben Rached Zayani, a exprimé “la solidarité totale et constante du Conseil avec le Maroc frère ainsi que son soutien à toutes les mesures que le Royaume prend pour consolider sa souveraineté et son intégrité territoriale et prémunir sa sécurité et sa stabilité”.

Faisant part de son soutien à la décision du Maroc de rompre ses relations avec l’Iran, le SG du CCG a dénoncé “les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Royaume du Maroc frère, à travers le soutien, l’assistance et l’entrainement des éléments du soi-disant +polisario+ via les milices du Hezbollah terroriste, à dessein d’attenter à la sécurité et à la stabilité du Royaume”.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita avait a annoncé, mardi, que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “Polisario”.