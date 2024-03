L’opération “Ramadan 1445” traduit la volonté de SM le Roi de consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide (Responsable)

mercredi, 13 mars, 2024 à 18:05

Rabat – L’opération nationale de soutien alimentaire “Ramadan 1445”, lancée mercredi à Rabat par SM le Roi Mohammed VI, est devenue un rendez-vous annuel qui traduit la volonté du Souverain de consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société marocaine, a indiqué Mme Souad Boulouiz, cheffe de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Cette opération vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, a souligné Mme Boulouiz dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement de cette opération solidaire.

Cette action de générosité, devenue une tradition au fil de ses 25 années d’existence, profite à 1 million de familles, soit environ 5 millions de personnes réparties à travers les différentes régions et provinces du Royaume et dont 74% vivent en milieu rural, a-t-elle ajouté.

De son côté, la directrice de la communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Mme Sanae Dardikh, a affirmé que la 25ème édition de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1445” traduit la bienveillance et la sollicitude constantes du Souverain envers les familles nécessiteuses et les populations vulnérables.

Elle a également indiqué que cette opération a pris une ampleur croissante ces dernières années, pour atteindre en 2023 le niveau de 1.000.000 de foyers bénéficiaires.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1445” porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).

Depuis son lancement en 1998, l’opération nationale de soutien alimentaire a mobilisé une enveloppe budgétaire globale de plus de 2 milliards de dirhams, avec un nombre de familles bénéficiaires qui est passé de 34.100 en 1998 à un million à partir de 2023.

L’opération nationale “Ramadan 1445” vient ainsi s’ajouter aux différentes actions et initiatives humanitaires entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le but de promouvoir la culture de solidarité et d’assurer un développement humain inclusif et durable.