Lutte contre Covid-19 : le ministre djiboutien des AE remercie vivement SM le Roi Mohammed VI

lundi, 22 juin, 2020 à 21:24

Djibouti-Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié vivement SM le Roi Mohammed VI pour l’aide médicale, envoyée sur Très hautes Instructions royales, à plusieurs pays africains, dont Djibouti.

“Au nom du gouvernement de Djibouti, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour ce don de fournitures médicales et d’équipements destiné au peuple de Djibouti”, a déclaré le responsable djiboutien au terme de la cérémonie de réception de l’aide médicale marocaine.

Le chef de la diplomatie djiboutienne a hautement salué cette initiative Royale qui arrive, selon lui, à “un moment critique pour le monde entier”.

“Dans des circonstances aussi difficiles, les pays font rarement preuve de soutien et d’assistance”, a-t-il souligné, notant que ce geste constitue le “témoignage profond de la sincérité des liens de fraternité liant le Royaume du Maroc et la République de Djibouti”.

Le porte-parole du gouvernement a mis en évidence le caractère solide et permanent des relations maroco-djiboutiennes, qualifiant de “constructive” et “multidimensionnelle” la coopération entre les deux pays frères.

“A cette occasion, je souhaite un prompt rétablissement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Que Dieu Lui accorde longue vie”, a ajouté M. Mahmoud Ali Youssouf.

L’aide médicale marocaine destinée à Djibouti, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée lundi après-midi à l’aéroport international de Djibouti.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence du porte-parole du gouvernement, du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Djibouti, Ahmed Sabri et de plusieurs autres personnalités.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’aide médicale marocaine aux pays africains est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.